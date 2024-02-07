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Бреннан: ISU не дал ответа о возможном лишении России медали ОИ-2022 в пользу Канады

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Американская журналистка Кристи Бреннан заявила, что Международный союз конькобежцев (ISU) никак не объяснил тот факт, что бронзовую медаль командного турнира на Олимпиаде-2022 получили российские фигуристы.
Бреннан: ISU не дал ответа о возможном лишении России медали ОИ-2022 в пользу Канады
  • РИА Новости

«Прошла уже целая неделя, а от ISU нет никаких вестей, о математике, о том, какое правило он использовал, чтобы отдать бронзовую медаль в командном турнире России, а не Канаде», — написала журналистка в соцсетях.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

ISU лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее Дик Паунд призвал пересчитать баллы командного турнира Игр в Пекине и отдать бронзу сборной Канады.

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