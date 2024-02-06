Bobsoccer: Чалов после переговоров с Гинером вернётся на сбор ЦСКА в Турции
- РИА Новости
25-летний форвард столичного клуба должен прилететь в Турцию вечером 6 февраля, сообщает Bobsoccer.
Лучший бомбардир столичной команды в сезоне-2022/23 отлучался в Москву для переговоров с президентом ЦСКА по новому контракту.
Чалов в текущем чемпионате в 26 матчах забил 11 мячей и отдал три голевые передачи во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагает Чалову зарплату около €3 млн в год.