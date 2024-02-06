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Bobsoccer: Чалов после переговоров с Гинером вернётся на сбор ЦСКА в Турции

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов вернётся на учебно-тренировочный сбор армейской команды.
Bobsoccer: Чалов после переговоров с Гинером вернётся на сбор ЦСКА в Турции
  • РИА Новости

25-летний форвард столичного клуба должен прилететь в Турцию вечером 6 февраля, сообщает Bobsoccer.

Лучший бомбардир столичной команды в сезоне-2022/23 отлучался в Москву для переговоров с президентом ЦСКА по новому контракту.

Чалов в текущем чемпионате в 26 матчах забил 11 мячей и отдал три голевые передачи во всех турнирах. Контракт нападающего с красно-синими рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагает Чалову зарплату около €3 млн в год.

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