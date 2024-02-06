В Минспорте объяснили, почему белорусские биатлонисты не примут участие в масс‑старте на Спартакиаде

В пресс‑службе Министерства спорта России прокомментировали ситуацию касательно неучастия белорусских биатлонистов в масс‑старте на Спартакиаде.

«Спартакиада — это в первую очередь всероссийские соревнования, организованные для команд субъектов России, и возможность просмотра спортивного резерва для дальнейшего формирования сборных команд РФ и организации тренировочного процесса», — приводит слова пресс‑службы Минспорта «Матч ТВ».

Биатлонная Спартакиада сильнейших пройдёт в Златоусте. Белорусские спортсмены получили приглашение на соревнования.

6 февраля стало известно, что сборная Белоруссии не примет участия в масс‑старте на Спартакиаде в Златоусте.

Ранее сообщалось, что Минспорт РФ разрешил белорусским спортсменам участвовать в Спартакиаде.