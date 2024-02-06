В Минспорте объяснили, почему белорусские биатлонисты не примут участие в масс‑старте на Спартакиаде
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«Спартакиада — это в первую очередь всероссийские соревнования, организованные для команд субъектов России, и возможность просмотра спортивного резерва для дальнейшего формирования сборных команд РФ и организации тренировочного процесса», — приводит слова пресс‑службы Минспорта «Матч ТВ».
Биатлонная Спартакиада сильнейших пройдёт в Златоусте. Белорусские спортсмены получили приглашение на соревнования.
6 февраля стало известно, что сборная Белоруссии не примет участия в масс‑старте на Спартакиаде в Златоусте.
Ранее сообщалось, что Минспорт РФ разрешил белорусским спортсменам участвовать в Спартакиаде.