«Матч ТВ»: Минспорт РФ разрешил белорусским спортсменам участвовать в Спартакиаде
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Как сообщает «Матч ТВ», соответствующее дополнение было внесено в положение о соревнованиях.
Зимняя Спартакиада сильнейших пройдёт с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.
Соревнования будут проходить по 16 олимпийским видам спорта.
Ранее Дмитрий Губерниев призвал допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады.