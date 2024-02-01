«Матч ТВ»: Минспорт РФ разрешил белорусским спортсменам участвовать в Спартакиаде

Министерство спорта России разрешило белорусским спортсменам участвовать в Спартакиаде.

Как сообщает «Матч ТВ», соответствующее дополнение было внесено в положение о соревнованиях.

Зимняя Спартакиада сильнейших пройдёт с 9 по 18 февраля в пяти регионах России: Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, Краснодарском и Красноярском краях.

Соревнования будут проходить по 16 олимпийским видам спорта.

Ранее Дмитрий Губерниев призвал допустить белорусских биатлонистов до Спартакиады.