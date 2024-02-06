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Le Parisien: во Франции начато расследование в отношении главы оргкомитета ОИ-2024

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Национальная финансовая прокуратура Франции проводит расследование в отношении председателя организационного комитета летних Олимпийских игр 2024 года в Париже Тони Эстанге.
Le Parisien: во Франции начато расследование в отношении главы оргкомитета ОИ-2024
  • Gettyimages.ru

По информации Le Parisien, глава оргкомитета до 2020 года получал ежегодное вознаграждение в размере €270 тыс. до вычета налогов.

Однако оргкомитет Олимпийских и Паралимпийских игр является ассоциацией, а значит, зарплата руководителя ограничена значительно меньшей суммой.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Эстанге заявил, что приветствует решение МОК допустить российских спортсменов к участию в турнире в нейтральном статусе.

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