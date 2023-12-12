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Оргкомитет ОИ в Париже одобрил допуск россиян в нейтральном статусе

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Глава организационного комитета летних Олимпийских игр в Париже 2024 года Тони Эстанге заявил, что приветствует решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить российских спортсменов к участию в турнире в нейтральном статусе.

«Как организационный комитет, мы приветствуем и уважаем это решение. Мы будем приветствовать участие этих спортсменов в соответствии с указанными правилами: то есть без флагов, гимнов, официальных лиц и командных видов спорта», — цитирует Эстанге Reuters.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова назвала хамским отношение МОК к российским спортсменам. 

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