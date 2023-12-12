Горохова назвала хамским отношение МОК к российским спортсменам

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фехтованию Галина Горохова высказала мнение касательно допуска российских спортсменов на Олимпийские игры в нейтральном статусе.

«Это просто хамское отношение МОК к спортсменам и ко всему мировому спортивному движению. Мы ещё в 2018 году должны были отказаться от участия в зимней Олимпиаде в Корее, куда нас заставили поехать без флага», — цитирует Горохову ТАСС.

8 декабря стало известно, что МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях. Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях.

Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Ранее Поздняков заявил, что спортсмены всю жизнь будут ответственны за участие в Олимпиаде.