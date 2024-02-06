Салихова: Джикия — та самая скрепа, которая не даёт «Спартаку» развалиться

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о защитнике красно-белых Георгии Джикии.

«Это трагедия для клуба, что в нём так распоряжаются людьми, которые отдаются «Спартаку» и посвящают ему всю свою жизнь. Джикия — та самая скрепа, которая не даёт клубу развалиться», — цитирует Салихову «Спорт-Экспресс».

Джикия в сезоне-2023/24 провёл девять матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Его контракт истекает 31 мая 2024 года.

Ранее Гладилин посоветовал Джикии не спешить уходить из «Спартака».