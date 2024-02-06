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Рыбин — о Кузнецове: может получиться так, что в скором времени он вернётся в Россию

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Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Евгении Кузнецове, который был направлен на прохождение программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Рыбин — о Кузнецове: может получиться так, что в скором времени он вернётся в Россию
  • AP

«Я давно говорил, что Кузнецову нужно отложить в сторону все шутки с прибаутками и сконцентрироваться на своей игре. При всём уважении к нему, как мне кажется, свой контракт с клубом он всё равно не отрабатывает. Мы часто говорим об омоложении «Вашингтона», уходе Александра Овечкина, но я думаю, что скорее обменяют Евгения или он окажется на выкупленном контракте. В НХЛ никто шутить не будет, и может вообще получиться так, что в скором времени он вернётся в Россию», — сказал Рыбин RT.

Экс-хоккеист также ответил на вопрос, могут ли Кузнецов и Ничушкин стать примером для других игроков НХЛ с подобными проблемами.

«Ну какой это пример? Это антипример и скорее проблема, ничего в этом хорошего нет. Профессионал, наоборот, должен быть выше этого. Овечкин же не оказывается в таких ситуациях. Его обожают миллионы мальчишек как в нашей стране, так и во всём мире. Не хватает ли сейчас Александру помощи Кузнецова? Думаю, Никлас Бэкстрём был для него более мощным помощником, с ним он давным-давно побил бы рекорд Гретцки. Евгений недотягивает до уровня шведа», — добавил он.

Ранее Алексей Дементьев назвал включение Кузнецова в программу помощи НХЛ распространённой практикой.

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