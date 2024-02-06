Дементьев — о включении Кузнецова в программу помощи НХЛ: это распространённая практика

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказался о российском нападающем «Вашингтон Кэпиталз» Евгении Кузнецове, который был направлен на прохождение программы помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Мы обращаем очень пристальное внимание на российских хоккеистов, и поэтому кому-то может показаться, что это некая тенденция, а по факту это очень распространённая практика. Я, как сертифицированный в NHLPA агент, получаю такую информацию о североамериканских игроках достаточно часто. Эта не какая-то неординарная ситуация, просто так сошлось, что в один год Кузнецов и Ничушкин нуждаются в такой помощи.

Можно ли сказать, что некоторые российские игроки не выдерживают испытания деньгами в НХЛ, из-за чего у них возникают определённые проблемы? Я бы никак это не соотносил со случившимся. На текущий момент Евгению 31 год, а Ничушкину — 28. Они взрослые и зрелые люди, которые давно играют в Америке. Можно было бы понять такое в первый год или даже во второй, но не сейчас», — сказал Дементьев RT.

Напомним, что в середине января в программу помощи игрокам НХЛ был включён российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин.

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