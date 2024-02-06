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Аршавин не верит, что «Ростов» подпишет контракт с Глушаковым

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Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о возможном переходе бывшего полузащитника московского «Спартака» в «Ростов».
Аршавин не верит, что «Ростов» подпишет контракт с Глушаковым
  • РИА Новости

«Каким бы Глушаков профессионалом ни был, хорошим игроком, работоспособным, но мне кажется, что ему сложно. Всё равно немного резкость пропала и в тех единоборствах, которые раньше Денис выигрывал. Мне кажется, он «Ростову» кровь из носа не нужен», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

По его мнению, клуб из Ростова-на-Дону не подпишет контракт с 37-летним россиянином.

«Но решение может быть любым», — подытожил он.

Напомним, что полузащитник отправился на вторые зимние сборы с «Ростовом».

Ранее сообщалось, что Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы.

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