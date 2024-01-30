Глушаков расторг контракт со «Спартаком» из Костромы

Футбольный клуб «Спартак» из Костромы объявил о расторжении контракта с полузащитником Денисом Глушаковым,

«Спартак» благодарит Дениса Глушакова за переданный опыт и дружеские отношения в команде, будем следить за его дальнейшей карьерой с интересом», — сообщается на сайте костромского клуба.

37-летний россиянин выступал за «Спартак» с 20 сентября 2023 года, отметившись одним голом в семи матчах.

Также полузащитник выступал за московские «Локомотив» и «Спартак», грозненский «Ахмат», «Пари Нижний Новгород» и «Химки».

Ранее Глушаков сообщил, что отправится на вторые зимние сборы «Ростова».