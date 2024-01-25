Глушаков сообщил, что отправится на второй зимний сбор «Ростова»

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал участие во втором тренировочном сборе с «Ростовом».

«Три дня выходных — и обратно на сбор с «Ростовом», — цитирует Глушакова «Матч ТВ».

11 января стало известно, что футболист прошёл медицинский осмотр в «Ростове» и отправился с командой на сбор в ОАЭ. Бывший полузащитник сборной России по футболу и «Спартака» в сезоне-2023/24 в семи матчах во Второй лиге отметился одной результативной передачей.

Ранее Валерий Гладилин заявил, что Глушаков не помешает «Ростову», он лидер и знает, как побеждать.