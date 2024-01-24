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Гладилин: Глушаков не помешает «Ростову», он лидер и знает, как побеждать

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Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Ростов».
Гладилин: Глушаков не помешает «Ростову», он лидер и знает, как побеждать
  • РИА Новости

«Глушаков ещё может играть в футбол на уровне РПЛ. Карпин и Онопко сами долго играли на высоком уровне. Глушаков может помочь «Ростову», он лидер и знает, как побеждать. Для Дениса хороший вариант показать себя в «Ростове» и потом заняться тренерской деятельностью в клубе», — цитирует Гладилина «РБ Спорт».

По его мнению, футболист может выступать за ростовский клуб год или два.

11 января стало известно, что Глушаков прошёл медицинский осмотр в «Ростове». Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского «Спартака» в сезоне-2023/24 в семи матчах во Второй лиге отметился одной результативной передачей.

Ранее голкипер «Ростова» Сергей Песьяков в шуточной форме рассказал о тактике команды на вторую часть чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

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