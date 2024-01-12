Песьяков — о тактике «Ростова»: в опорной зоне будет играть Глушаков

Голкипер «Ростова» Сергей Песьяков в шуточной форме рассказал о тактике команды на вторую часть чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Хотите инсайд о том, как мы будем играть во второй части сезона? В опорной зоне — Глушаков, слева — Дима Комбаров, справа — Кирюха Комбаров, и «зубастик» Роналдо впереди», — цитирует Песьякова «РБ Спорт».

11 января стало известно, что Глушаков прошёл медицинский осмотр в «Ростове». Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского «Спартака» в сезоне-2023/24 в семи матчах во второй лиге отметился одной результативной передачей.

После 18 туров «Ростов» занимает десятую строчку, набрав 21 очко.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что Глушаков способен усилить «Ростов».