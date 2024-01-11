Сёмин: Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в «Ростове»
- РИА Новости
«Думаю, по своему пониманию игры, по своему опыту Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в «Ростове». Я не знаю его физическое состояние», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».
По его словам, руководители «Ростова» определят, нужен им Глушаков или нет.
«Тем более он едет на сборы. Это достаточно хороший тест для него», — заключил экс-тренер «Локомотива».
11 января стало известно, что Глушаков прошёл медицинский осмотр в «Ростове». Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского «Спартака» в сезоне-2023/24 в семи матчах во Второй лиге отметился одной результативной передачей.
Ранее Сёмин заявил, что Алексей Миранчук уровнем футбола и терпением заслужил место в «Аталанте».