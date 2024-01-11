Сёмин: Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в «Ростове»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин считает, что бывший полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков способен усилить «Ростов».

«Думаю, по своему пониманию игры, по своему опыту Глушаков может быть конкурентным и полезным игроком в «Ростове». Я не знаю его физическое состояние», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

По его словам, руководители «Ростова» определят, нужен им Глушаков или нет.

«Тем более он едет на сборы. Это достаточно хороший тест для него», — заключил экс-тренер «Локомотива».

11 января стало известно, что Глушаков прошёл медицинский осмотр в «Ростове». Бывший полузащитник сборной России по футболу и московского «Спартака» в сезоне-2023/24 в семи матчах во Второй лиге отметился одной результативной передачей.

Ранее Сёмин заявил, что Алексей Миранчук уровнем футбола и терпением заслужил место в «Аталанте».