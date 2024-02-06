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Тихонов считает, что Валиева обязана вернуться в большой спорт после дисквалификации

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов ответил на вопрос, сможет ли фигуристка Камила Валиева вернуться в спорт после дисквалификации.

«Она обязана вернуться в большой спорт. Нельзя опускать руки, должен быть характер. История знает случаи возвращения спортсменов после дисквалификаций», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее экс-хореограф Тутберидзе призвал проверить окружение Валиевой на детекторе лжи.

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