Тихонов считает, что Валиева обязана вернуться в большой спорт после дисквалификации
«Она обязана вернуться в большой спорт. Нельзя опускать руки, должен быть характер. История знает случаи возвращения спортсменов после дисквалификаций», — приводит слова Тихонова «РБ Спорт».
29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.
Ранее экс-хореограф Тутберидзе призвал проверить окружение Валиевой на детекторе лжи.