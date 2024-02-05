Экс-хореограф Тутберидзе призвал проверить окружение Валиевой на детекторе лжи

Экс-хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков призвал проверить окружение Камилы Валиевой на детекторе лжи.

«Всех на детектор лжи! А особенно окружение спортсменки», — написал Железняков.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее Владислав Третьяк отреагировал на решение CAS дисквалифицировать Валиеву.