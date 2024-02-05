Шарапова в паре с Макинроем проиграла в выставочном матче на турнире по пиклболу
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Встреча проходила в Холливуде (штат Флорида, США) и завершилась со счётом 7:11, 11:13.
Пара победителей забрала выигрыш в размере $1 млн.
После турнира экс-теннисистка опубликовала в социальной сети совместную фотографию с Граф и Агасси, которые женаты с 2011 года.
«Лучший дуэт», — написала она.
Ранее Шарапова призналась, что ей приятно наблюдать за прогрессом 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.