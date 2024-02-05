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Шарапова в паре с Макинроем проиграла в выставочном матче на турнире по пиклболу

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Российская бывшая теннисистка Мария Шарапова и американец Джон Макинрой потерпели поражение от немки Штеффи Граф и американца Андре Агасси в выставочном матче на турнире по пиклболу.
Шарапова в паре с Макинроем проиграла в выставочном матче на турнире по пиклболу
  • Gettyimages.ru

Встреча проходила в Холливуде (штат Флорида, США) и завершилась со счётом 7:11, 11:13.

Пара победителей забрала выигрыш в размере $1 млн.

После турнира экс-теннисистка опубликовала в социальной сети совместную фотографию с Граф и Агасси, которые женаты с 2011 года.

«Лучший дуэт», — написала она.

Ранее Шарапова призналась, что ей приятно наблюдать за прогрессом 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

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