Роналду сегодня исполняется 39 лет
- AP
Сегодня известному футболисту исполняется 39 лет.
В настоящий момент игрок защищает цвета «Аль-Насра». Роналду также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».
Португалец является лучшим бомбардиром в истории футбола, самым результативным игроком на уровне сборных, а также в составе «Реала». На счету Роналду пять побед в Лиге чемпионов, три — в чемпионате Англии, две — в Испании, две — в Италии, а также титул чемпиона Европы в составе сборной Португалии. Футболист за свою карьеру выиграл пять «Золотых мячей».
Ранее Роналду признался, что может завершить карьеру в конце этого сезона.