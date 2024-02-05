Роналду сегодня исполняется 39 лет

Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду 5 февраля празднует свой день рождения.

Сегодня известному футболисту исполняется 39 лет.

В настоящий момент игрок защищает цвета «Аль-Насра». Роналду также выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

Португалец является лучшим бомбардиром в истории футбола, самым результативным игроком на уровне сборных, а также в составе «Реала». На счету Роналду пять побед в Лиге чемпионов, три — в чемпионате Англии, две — в Испании, две — в Италии, а также титул чемпиона Европы в составе сборной Португалии. Футболист за свою карьеру выиграл пять «Золотых мячей».

Ранее Роналду признался, что может завершить карьеру в конце этого сезона.