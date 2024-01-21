Роналду признался, что может завершить карьеру в конце этого сезона
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«Я могу завершить карьеру в конце сезона, так же как и могу поиграть ещё два-три года. Пока что я не знаю, если честно. Пока с головой и телом всё в порядке и я продолжаю получать удовольствие от футбола, я буду продолжать играть», — приводит слова Роналду Record.
Португалец в 2023 году забил 54 мяча и стал лучшим по показателю среди всех игроков в мировом футболе.
Роналду перешёл в «Аль-Наср» зимой 2023 года. Последним клубом 38-летнего португальца был «Манчестер Юнайтед».
Ранее Роналду назвал фаворитов Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.