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Роналду признался, что может завершить карьеру в конце этого сезона

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что может завершить карьеру в конце текущего сезона.
Роналду признался, что может завершить карьеру в конце этого сезона
  • Gettyimages.ru

«Я могу завершить карьеру в конце сезона, так же как и могу поиграть ещё два-три года. Пока что я не знаю, если честно. Пока с головой и телом всё в порядке и я продолжаю получать удовольствие от футбола, я буду продолжать играть», — приводит слова Роналду Record.

Португалец в 2023 году забил 54 мяча и стал лучшим по показателю среди всех игроков в мировом футболе.

Роналду перешёл в «Аль-Наср» зимой 2023 года. Последним клубом 38-летнего португальца был «Манчестер Юнайтед». 

Ранее Роналду назвал фаворитов Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

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