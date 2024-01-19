Роналду считает «Реал», «Ман Сити» и «Баварию» фаворитами Лиги чемпионов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал фаворитов Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.

«У «Манчестер Сити» хорошие шансы снова выиграть Лигу чемпионов. Фавориты? «Манчестер Сити», «Реал Мадрид», «Бавария», — цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». «Реал» — самый титулованный клуб в истории турнира. На его счету 14 побед.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан и Роналду вошли в символическую команду «Реала» XXI века.