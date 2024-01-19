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Роналду считает «Реал», «Ман Сити» и «Баварию» фаворитами Лиги чемпионов

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Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал фаворитов Лиги чемпионов в сезоне-2023/24.
Роналду считает «Реал», «Ман Сити» и «Баварию» фаворитами Лиги чемпионов
  • Gettyimages.ru

«У «Манчестер Сити» хорошие шансы снова выиграть Лигу чемпионов. Фавориты? «Манчестер Сити», «Реал Мадрид», «Бавария», — цитирует Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». «Реал» — самый титулованный клуб в истории турнира. На его счету 14 побед.

Ранее сообщалось, что Зинедин Зидан и Роналду вошли в символическую команду «Реала» XXI века.

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