SCMP: поведение Месси разочаровало гонконгских футболистов

Игроки команды звёзд чемпионата Гонконга остались недовольны поведением нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси после товарищеского матча команд.

По информации South China Morning Post, местные футболисты разочаровались в аргентинце после его отказа взаимодействовать с гонконгскими игроками, а также делать фотографии с ними на поле после матча.

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, напротив, был общителен и раздавал автографы.

«Интер Майами» нанёс разгромное поражение команде звёзд чемпионата Гонконга со счётом 4:1. Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия.

Власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие футболиста на поле в товарищеском матче.

Ранее сообщалось, что по контракту Месси должен был играть в матче в Гонконге 45 минут.