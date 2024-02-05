SCMP: поведение Месси разочаровало гонконгских футболистов
По информации South China Morning Post, местные футболисты разочаровались в аргентинце после его отказа взаимодействовать с гонконгскими игроками, а также делать фотографии с ними на поле после матча.
Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм, напротив, был общителен и раздавал автографы.
«Интер Майами» нанёс разгромное поражение команде звёзд чемпионата Гонконга со счётом 4:1. Месси провёл всю игру на скамейке запасных из-за растяжения подколенного сухожилия.
Власти Гонконга потребовали объяснить отсутствие футболиста на поле в товарищеском матче.
Ранее сообщалось, что по контракту Месси должен был играть в матче в Гонконге 45 минут.