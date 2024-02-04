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Салихова: Витория — кандидат номер один в «Спартак»

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, считает, что тренер Руй Витория должен вернуться в московскую команду.

«После увольнения из сборной Египта, считаю, что Руй Витория — кандидат номер один в «Спартак», который точно должен опережать в шорт-листах Карпина и Черчесова. Рую Витории надо обязательно дать второй шанс в «Спартаке», — цитирует Салихову Metaratings.

Она добавила, что «обеими руками за».

«Потому что этот гештальт у болельщиков должен закрыться. Тем более сейчас португальский спортивный директор и португальский скаут из той же системы. Будет мегавесело», — добавила Салихова.

Руководство Египетской футбольной ассоциации (EFA) 4 февраля приняло решение прекратить рабочие отношения с Виторией. 53-летний португальский специалист отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Мохамед Юссеф.

Красно-белые по итогам 18 туров с 30 очками занимают пятое место в турнирной таблице.

Ранее Салихова заявила, что для игроков «Спартака» Гильермо Абаскаль уже не вожак стаи, а хромая утка.

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