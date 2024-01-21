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Салихова: для игроков «Спартака» Абаскаль уже не вожак стаи, а хромая утка

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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о возможном уходе главного тренера Гильермо Абаскаля.
Салихова: для игроков «Спартака» Абаскаль уже не вожак стаи, а хромая утка
  • Gettyimages.ru

«Вопрос к тем, кто довёл это количество до 30 игроков, к тем, кто позволил это сделать, а сейчас высказывает недовольство и рассказывает про план Б, хотя должен быть и В, и С, и даже Х. Если нет уверенности в тренере, нет смысла оставлять и «наблюдать за развитием ситуации». Для игроков он уже не вожак стаи, а хромая утка», — приводит слова Салиховой Metaratings.

По сообщениям СМИ, Абаскаль рассматривается в качестве кандидата на пост главного тренера испанского «Кадиса».

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. 34-летний испанец подписал контракт с красно-белыми до июня 2025-го. Столичный клуб с 30 очками по итогам 18 туров РПЛ занимает пятое место.

Ранее футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что Абаскалю нецелесообразно менять «Спартак» на «Кадис».

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