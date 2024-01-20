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Агент Барбоза: Абаскалю нецелесообразно менять «Спартак» на «Кадис»

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Португальский агент Паулу Барбоза отреагировал на информацию об интересе «Кадиса» к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю.
Агент Барбоза: Абаскалю нецелесообразно менять «Спартак» на «Кадис»
  • Gettyimages.ru

«Вряд ли Гильермо будет менять топ-клуб, такой как «Спартак». Думаю, это нецелесообразно. Если у него есть возможность продолжать работать, надо продолжать работать. «Кадис» — это клуб, который борется за выживание, идти туда просто неразумно», — заявил Барбоза Metaratings.ru.

По информации СМИ, Абаскаль является наиболее предпочтительным кандидатом на замену действующему главному тренеру команды Серхио Гонсалесу. После 21 тура испанской Ла Лиги «Кадис» набрал 15 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» с 30 очками расположился на пятом месте в турнирной таблице.

34-летний испанец работает в московском клубе с 2022 года.

Ранее глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе «Кадиса» к Абаскалю.

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