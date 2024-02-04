Каливод назвал победу на турнире WTA знаковым моментом для Шнайдер

Заслуженный тренер России Александр Каливод отреагировал на победу российской теннисистки Дианы Шнайдер на турнире категории WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

«В принципе, такое и должно было произойти. Для Дианы это знаковый момент, который поможет ей в дальнейшем реализовать свой потенциал. Шнайдер — левша с не совсем обычной манерой ведения игры. Она очень упорная и здорово читает игру. Так что всё, что было накоплено за предыдущие учебно-тренировочные годы, и её победы на юниорском уровне дали ей этот выхлоп, и это здорово для неё. Конечно, очень приятно, что система, которая создана в нашей стране по подготовке теннисистов, даёт свои результаты, как эта победа Дианы», — заявил Каливод RT.

Также Каливод высказался о том, что после победы на турнире в Таиланде Шнайдер позвонила своей маме.

«Мама Шнайдер имела большое значение в её подготовке, она опекала её с самого детства, как, в общем-то, и все родители сейчас. Ей надо отдать должное, и то, что Диана первым делом позвонила своей маме после победы, говорит о её человеческих качествах и гражданской позиции. Уверен, что у неё будут новые результаты, и ещё какие», — добавил он.

Напомним, что это первый титул такого уровня в карьере Шнайдер.

Ранее Веснина поздравила Шнайдер с первым титулом WTA в карьере.