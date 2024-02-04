Веснина поздравила Шнайдер с первым титулом WTA в карьере

Олимпийская чемпионка в парном разряде Елена Веснина высказалась о российской теннисистке Диане Шнайдер, которая стала победительницей турнира WTA 250 в Хуахине (Таиланд).

«Поздравляю Диану с её первым профессиональным взрослым титулом, это очень большой успех и классное начало года для неё. Видно, что Шнайдер продолжает прогрессировать и прибавлять. Это очень важно, потому что, когда у тебя за плечами есть первый титул WTA, ты можешь ставить перед собой цели на победу в турнирах более высокой категории. Поэтому Диана — большая молодец, и такая победа очень ценна и важна для неё, особенно сейчас», — сказала Веснина RT.

Также Веснина ответила на вопрос о сильных сторонах Шнайдер.

«Во-первых, она левша, что уже доставляет достаточно много проблем соперницам. Во-вторых, Диана играет в активный теннис и в целом она достаточно разнообразна. У неё хорошее чувство мяча, и она здорово использует пустые места на корте», — добавила Елена.

Напомним, что это первый титул такого уровня в карьере Шнайдер.

Ранее Шнайдер проиграла Паолини в первом матче на Australian Open.