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Кучеров — о соперничестве с Маккинноном: он делает меня лучше

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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров прокомментировал гонку с форвардом «Колорадо Эвеланш» Натаном Маккинноном за лидерство в списке бомбардиров в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров — о соперничестве с Маккинноном: он делает меня лучше
  • AP
  • © Matt Slocum

«Он делает меня лучше. Я просто стараюсь помочь своей команде. Всегда весело, когда ты играешь против лучшего игрока в мире и пытаешься быть на одном уровне с ним», — цитирует Кучерова сайт НХЛ.

В настоящий момент россиянин возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, набрав 85 (32 + 53) очков в 49 матчах. Маккиннон занимает второе место с 84 (31 + 53) очками.

Ранее сообщалось, что Кучеров был освистан болельщиками на Матче звёзд НХЛ.

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