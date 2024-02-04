Кучеров — о соперничестве с Маккинноном: он делает меня лучше
- AP
- © Matt Slocum
«Он делает меня лучше. Я просто стараюсь помочь своей команде. Всегда весело, когда ты играешь против лучшего игрока в мире и пытаешься быть на одном уровне с ним», — цитирует Кучерова сайт НХЛ.
В настоящий момент россиянин возглавляет гонку бомбардиров НХЛ, набрав 85 (32 + 53) очков в 49 матчах. Маккиннон занимает второе место с 84 (31 + 53) очками.
Ранее сообщалось, что Кучеров был освистан болельщиками на Матче звёзд НХЛ.