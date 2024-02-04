Монсон — о деле Валиевой: США контролируют все инстанции благодаря деньгам

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Решение о дисквалификации и присуждение золотой медали команде США произошло, потому что Америка контролирует все инстанции благодаря своим деньгам и влиянию», — цитирует Монсона РИА Новости.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал 17-летнюю россиянку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Фигуристка также лишилась всех наград, завоёванных с сезона-2021/22, в числе которых золотая медаль чемпионата Европы и титул олимпийской чемпионки в командном турнире.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева поблагодарила болельщиков за поддержку.