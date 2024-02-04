Усик верит, что бой с Фьюри когда-нибудь состоится
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«Я поверю лишь тогда, когда мы будем стоять в ринге и прозвучит первый раунд: «бам», — написал Усик в социальной сети.
Боксёр заявил, что будет готов к поединку каждый раз, когда будет выходить на ринг.
«Невозможно меня сбить», — подытожил он.
Бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но британский боксёр получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от поединка.
Ранее сообщалось, что бой Усика с Фьюри перенесён на 18 мая.