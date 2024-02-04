Усик верит, что бой с Фьюри когда-нибудь состоится

Украинский боксёр Александр Усик ответил, верит ли, что бой с британцем Тайсоном Фьюри когда-нибудь состоится.

«Я поверю лишь тогда, когда мы будем стоять в ринге и прозвучит первый раунд: «бам», — написал Усик в социальной сети.

Боксёр заявил, что будет готов к поединку каждый раз, когда будет выходить на ринг.

«Невозможно меня сбить», — подытожил он.

Бой должен был состояться 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), но британский боксёр получил рассечение на спарринге и вынужден был отказаться от поединка.

Ранее сообщалось, что бой Усика с Фьюри перенесён на 18 мая.