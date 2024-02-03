Фьюри — о травме и переносе боя с Усиком: я абсолютно опустошён

Обладатель пояса WBC в тяжёлой весовой категории Тайсон Фьюри выразил сожаление в связи с необходимостью перенести поединок с чемпионом мира WBA, WBO и IBF Александром Усиком из-за травмы.

«Я абсолютно опустошён. Мы так долго готовились к этому поединку. Я находился в потрясающей физической форме. Мне очень жаль всех, кто был причастен к этому огромному событию. Могу только извиниться», — написал Фьюри в социальных сетях.

Фьюри получил травму во время спарринга. У него рассечение над правым глазом. 35-летнему боксёру наложили большое количество швов.

Поединок должен был состояться 17 февраля в Саудовской Аравии.

Усик 21 августа 2022 года в Джидде отстоял свои пояса в поединке с Энтони Джошуа. В активе украинца 20 побед и ни одного поражения. 34-летний Фьюри не знает поражений на профессиональном ринге. На его счету 33 победы и одна ничья.

Ранее сообщалось, что команда Усика начала поиски нового соперника для украинца после новости о травме Фьюри.





