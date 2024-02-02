Представитель Захаряна: до сегодняшнего дня Арсен не тренировался в общей группе
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«До сегодняшнего дня Арсен не тренировался в общей группе. Клуб очень хочет видеть его на поле, но пока он испытывает боль. Не уверен, что он выйдет в игре с «Жироной», — приводит слова Голубина «Матч ТВ».
Напомним, что Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 29-й минуте в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» из-за травмы.
Ранее в «Реал Сосьедад» объяснили включение Захаряна в заявку на матч против «Жироны».