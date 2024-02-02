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В «Реал Сосьедад» объяснили включение Захаряна в заявку на матч против «Жироны»

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Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате дал понять, почему испанский клуб включил в заявку российского полузащитника Арсена Захаряна на матч с «Жироной».
В «Реал Сосьедад» объяснили включение Захаряна в заявку на матч против «Жироны»
  • РИА Новости

«Мы едем в Жирону, а после игры сразу отправляемся на Майорку. Тренер сказал, что все игроки едут, потому что между этим мы не будем возвращаться. Арсен не на 100% готов, завтра он не сыграет. Но ко вторнику, может быть, восстановится полностью и выйдет на поле. Именно поэтому он поехал с нами», — цитирует Мундуате Sport24.

Напомним, что Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 29-й минуте в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» из-за травмы.

20-летний российский хавбек в 24 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах отдал одну голевую передачу.

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ситуацию касательно результативности Захаряна.

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