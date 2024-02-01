Рианчо считает, что Захарян адаптируется в «Реал Сосьедад»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал ситуацию касательно результативности полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна.

«Адаптация игроков в Европе не очень простая. Не знаю, получится ли это у других российских игроков. Но, например, Захарян понемногу адаптируется в клубе «Реал Сосьедад», — приводит слова Рианчо Betonmobile.

20-летний российский хавбек в 24 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах отдал одну голевую передачу.

Напомним, что Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 29-й минуте в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» против «Жироны» 3 февраля.