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Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» против «Жироны» 3 февраля

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Геннадий Голубин, агент российского полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, сообщил, что его клиент не сможет принять участие в ближайшем матче с «Жироной» из-за травмы.
Захарян не сыграет за «Реал Сосьедад» против «Жироны» 3 февраля
  • РИА Новости

«Арсен восстанавливается от травмы, подробностей по срокам пока нет. В «Реале» надеются на его быстрое восстановление. Ближайшую игру с «Жироной» Захарян точно пропустит, потому что он даже не тренируется пока», — цитирует Голубина «Чемпионат».

Напомним, что Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 29-й минуте в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» из-за травмы.

20-летний российский хавбек в 24 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах отдал одну голевую передачу.

Ранее Голубин высказался об игровой практике своего клиента в испанском клубе.

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