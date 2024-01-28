Представитель Захаряна: хочется поблагодарить «Реал Сосьедад» за поддержку и доверие Арсену

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, высказался об игровой практике своего клиента в испанском клубе.

«Пока, к сожалению, результативных действий не случилось, но я уверен, что голы и голевые передачи придут. Хочется поблагодарить «Реал Сосьедад» за поддержку и доверие Захаряну, потому что он регулярно выходит в стартовом составе, ему доверяют, его поддерживают», — цитирует Голубина Metaratings.ru.

Напомним, что Захарян вышел в стартовом составе и был заменён на 29-й минуте в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Райо Вальекано» из-за травмы.

20-летний российский хавбек в 24 матчах отдал одну голевую передачу.

Ранее в «Реал Сосьедад» сообщили, что Захаряна пришлось заменить из-за растяжения лодыжки.