Ахметов: хочется добиться с «Зенитом» чемпионства и выиграть Кубок России

Футболист «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал о целях на вторую половину сезона.

«Хочется закрепиться в основном составе. Играть чаще, приносить пользу и добиться, конечно, чемпионства. И выиграть кубок страны», — приводит слова Ахметова пресс-служба клуба.

Ахметов перешёл в «Зенит» в январе.

В текущем сезоне «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин считает, что бывший полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не будет получать много игрового времени в петербургской команде.