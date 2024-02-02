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Ахметов: хочется добиться с «Зенитом» чемпионства и выиграть Кубок России

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Футболист «Зенита» Ильзат Ахметов рассказал о целях на вторую половину сезона.
Ахметов: хочется добиться с «Зенитом» чемпионства и выиграть Кубок России
  • Gettyimages.ru

«Хочется закрепиться в основном составе. Играть чаще, приносить пользу и добиться, конечно, чемпионства. И выиграть кубок страны», — приводит слова Ахметова пресс-служба клуба.

Ахметов перешёл в «Зенит» в январе.

В текущем сезоне «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место в РПЛ.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин считает, что бывший полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не будет получать много игрового времени в петербургской команде.

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