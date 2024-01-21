Аршавин — о переходе Ахметова в «Зенит»: с лавки на лавку

Заместитель генерального директора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что бывший полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов не будет получать много игрового времени в петербургской команде.

«С лавки на лавку. Думаю, что он будет конкурировать с Мостовым, будет выходить на фланг. Если «Зенит» перейдет на 4–3–3, а я думаю, что перейдет, то это будет прямой конкурент Мостовому. Ахметов и в «Краснодаре» не играл в основном составе, здесь он ничего не теряет», — цитирует Аршавин «Матч ТВ».

Контракт Ахметова с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2025/26 с опцией продления ещё на один год.

В нынешнем сезоне 25-летний россиянин принял участие в 21 матче за «Краснодар» во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал две голевые передачи.

Ранее агент Ахметова заявил, что «Краснодар» не сдержал обещания.











