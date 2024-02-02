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Монсон: дело Валиевой — абсурд, думаю, американского спортсмена так бы не наказали

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Боец смешанных единоборств Джефф Монсон прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Любому разумному человеку ясно, что дело Валиевой — абсурд. Она ещё ребенок, но им это неважно, потому что нужно выставить Россию... виноватыми во всём. Думаю, сейчас американского спортсмена так бы не наказали», — приводит слова Монсона «РБ Спорт».

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

Ранее сообщалось, что CAS планирует опубликовать полное решение по делу Валиевой на следующей неделе.

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