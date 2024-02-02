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CAS планирует опубликовать полное решение по делу Валиевой на следующей неделе

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В пресс-службе Спортивного арбитражного суда (CAS) планируют опубликовать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.
CAS планирует опубликовать полное решение по делу Валиевой на следующей неделе
  • РИА Новости

«Арбитражное решение, вынесенное коллегией CAS, подлежит проверке на предмет конфиденциальности, что означает, что стороны могут потребовать, чтобы арбитражное решение или определённая информация, содержащаяся в нём, оставались конфиденциальными. По этой причине арбитражное решение не было немедленно опубликовано на сайте CAS», — приводит слова представителя пресс-службы CAS ТАСС.

В пресс-службе также дали понять, что рассмотрение решения займёт несколько дней, а полное — неделю.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. 25 декабря 2021 года на чемпионате России она сдала положительный анализ на триметазидин. Но об этом результате стало известно только после командного турнира Олимпиады 2022 года в Пекине.

Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотой медали командного турнира, в котором участвовала Валиева. Таким образом, российские фигуристы получат бронзовые медали, первое место отойдёт команде США, второе — Японии.

Ранее бывший министр спорта России Павел Колобков назвал кровожадным решение CAS по делу Валиевой.

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