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Шамаев — о сборной Румынии по биатлону: здесь не меряют по национальности

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Россиянин Дмитрий Шамаев, который выступает за сборную Румынии по биатлону, признался, что не чувствует негативного отношения от иностранных спортсменов.

«Первый год, когда мы притирались, было такое, что я занял чьё-то место, но сейчас мы все дружны, и у нас очень хорошая команда. Никто тут не меряет друг друга по национальности. Мы все друг с другом в хороших отношениях, и в этом плане не чувствую никаких проблем», — цитирует Шамаева Metaratings.

28-летний уроженец Ижевска в 2021 году принял решение сменить спортивное гражданство и стал выступать за Румынию. Шамаев является двукратным чемпионом мира среди юниоров и серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Александра Шевченко было невозможно отговорить от смены гражданства.

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