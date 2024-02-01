Шамаев — о сборной Румынии по биатлону: здесь не меряют по национальности

Россиянин Дмитрий Шамаев, который выступает за сборную Румынии по биатлону, признался, что не чувствует негативного отношения от иностранных спортсменов.

«Первый год, когда мы притирались, было такое, что я занял чьё-то место, но сейчас мы все дружны, и у нас очень хорошая команда. Никто тут не меряет друг друга по национальности. Мы все друг с другом в хороших отношениях, и в этом плане не чувствую никаких проблем», — цитирует Шамаева Metaratings.

28-летний уроженец Ижевска в 2021 году принял решение сменить спортивное гражданство и стал выступать за Румынию. Шамаев является двукратным чемпионом мира среди юниоров и серебряным призёром чемпионата Европы.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Александра Шевченко было невозможно отговорить от смены гражданства.