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Тарпищев: ФТР предлагала Шевченко не менять гражданство

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Александра Шевченко было невозможно отговорить от смены гражданства.
Тарпищев: ФТР предлагала Шевченко не менять гражданство
  • РИА Новости

«Это не стало новостью, он год ждал паспорт. Шевченко формировался не у нас, а в Австрии, в этом плане он продукт не нашей системы, он и не был практически в нашей орбите. Остаться ему мы предлагали, но он отказался», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Шевченко 27 января объявил, что со следующей недели перейдёт в сборную Казахстана. 23-летний теннисист занимает 48-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее заслуженный тренер Виктор Янчук заявил, что смену спортивного гражданства Шевченко сборная России по теннису сможет пережить.

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