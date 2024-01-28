Тарпищев: ФТР предлагала Шевченко не менять гражданство

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Александра Шевченко было невозможно отговорить от смены гражданства.

«Это не стало новостью, он год ждал паспорт. Шевченко формировался не у нас, а в Австрии, в этом плане он продукт не нашей системы, он и не был практически в нашей орбите. Остаться ему мы предлагали, но он отказался», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Шевченко 27 января объявил, что со следующей недели перейдёт в сборную Казахстана. 23-летний теннисист занимает 48-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее заслуженный тренер Виктор Янчук заявил, что смену спортивного гражданства Шевченко сборная России по теннису сможет пережить.