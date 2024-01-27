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Янчук не считает смену спортивного гражданства Шевченко потерей для России

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Заслуженный тренер Виктор Янчук заявил, что смену спортивного гражданства Александром Шевченко сборная России по теннису сможет пережить.

«Я не считаю, что уход Шевченко станет потерей для нашего тенниса, долгие годы мы о нём не знали, он только в начале своего пути, только недавно стал показывать неплохие результаты. Вообще, пока успешно перешли в Казахстан только Бублик и Рыбакина», — цитирует Янчука ТАСС.

Он подчеркнул, что Казахстан — «очень щедрая для теннисистов страна».

«Туда ушло много наших теннисистов. У них не так много своих игроков, поэтому они охотно предлагают нашим ребятам выступать за них», — добавил Янчук.

Шевченко 27 января объявил, что со следующей недели перейдёт из сборной России в команду Казахстана. 23-летний спортсмен занимает 48-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее Светлана Журова заявила, что смена гражданства Шевченко абсолютно бессмысленна.

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