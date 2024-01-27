Янчук не считает смену спортивного гражданства Шевченко потерей для России
«Я не считаю, что уход Шевченко станет потерей для нашего тенниса, долгие годы мы о нём не знали, он только в начале своего пути, только недавно стал показывать неплохие результаты. Вообще, пока успешно перешли в Казахстан только Бублик и Рыбакина», — цитирует Янчука ТАСС.
Он подчеркнул, что Казахстан — «очень щедрая для теннисистов страна».
«Туда ушло много наших теннисистов. У них не так много своих игроков, поэтому они охотно предлагают нашим ребятам выступать за них», — добавил Янчук.
Шевченко 27 января объявил, что со следующей недели перейдёт из сборной России в команду Казахстана. 23-летний спортсмен занимает 48-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Ранее Светлана Журова заявила, что смена гражданства Шевченко абсолютно бессмысленна.