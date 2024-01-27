Журова: смена гражданства теннисиста Шевченко абсолютно бессмысленна
- AP
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«Для меня его решение сменить гражданство — странное. Наверное, хочет на Олимпиаду попасть. Для теннисистов, я считаю, вообще непринципиально менять гражданство, они всё равно играют. Поэтому смена гражданства Шевченко абсолютно бессмысленна», — приводит слова Журовой Sport24.
Шевченко будет представлять Казахстан с 29 января 2024 года.
Он занимает 48-е место в мировом рейтинге.
Ранее Шевченко проиграл Мунару на старте Australian Open.