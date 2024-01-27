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Журова: смена гражданства теннисиста Шевченко абсолютно бессмысленна

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Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение россиянина Александра Шевченко сменить спортивное гражданство.
Журова: смена гражданства теннисиста Шевченко абсолютно бессмысленна
  • AP
  • © Manu Fernandez

«Для меня его решение сменить гражданство — странное. Наверное, хочет на Олимпиаду попасть. Для теннисистов, я считаю, вообще непринципиально менять гражданство, они всё равно играют. Поэтому смена гражданства Шевченко абсолютно бессмысленна», — приводит слова Журовой Sport24.

Шевченко будет представлять Казахстан с 29 января 2024 года.

Он занимает 48-е место в мировом рейтинге.

Ранее Шевченко проиграл Мунару на старте Australian Open.

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