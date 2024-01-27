Журова: смена гражданства теннисиста Шевченко абсолютно бессмысленна

Депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение россиянина Александра Шевченко сменить спортивное гражданство.

«Для меня его решение сменить гражданство — странное. Наверное, хочет на Олимпиаду попасть. Для теннисистов, я считаю, вообще непринципиально менять гражданство, они всё равно играют. Поэтому смена гражданства Шевченко абсолютно бессмысленна», — приводит слова Журовой Sport24.

Шевченко будет представлять Казахстан с 29 января 2024 года.

Он занимает 48-е место в мировом рейтинге.

Ранее Шевченко проиграл Мунару на старте Australian Open.