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Карпин сообщил, что оштрафовал футболиста за лишний вес на €10 тысяч

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин признался, что применяет систему штрафов футболистов только в исключительных ситуациях.
Карпин сообщил, что оштрафовал футболиста за лишний вес на €10 тысяч
  • РИА Новости

«Когда случай из ряда вон, тогда, конечно, штрафую. Например, если человек привез пять килограмм. €10 тысяч», — цитирует Карпина Sport24.

При этом главный тренер сборной России подчеркнул, что делать в «Ростове» такие же штрафы, как были в московском «Спартаке», — нереально.

«Уровень зарплат разный. Плюс стоит учитывать, первый ли это подобный косяк футболиста и сколько он конкретно принёс — десять килограмм или два. Бывало, и на зарплату, и на две. За нарушения режима, например», — добавил Карпин.

«Ростов» (21 очко) по итогам 18 туров занимает десятое место в турнирной таблице. Сине-жёлтые возобновят чемпионат матчем на своём поле с самарскими «Крыльями Советов» 1 марта.

Карпин после введения санкций на российский футбол в марте 2022 года вновь возглавил «Ростов». 54-летний специалист также руководит сборной.

Ранее спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что защитник египетского «Исмаили» Эяд Эль-Аскалани в скором времени должен будет перейти в российский клуб.



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