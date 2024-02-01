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Рыскин: «Ростов» близок к подписанию контракта с Эль-Аскалани

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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил, что защитник египетского «Исмаили» Эяд Эль-Аскалани в скором времени должен будет перейти в российский клуб.
Рыскин: «Ростов» близок к подписанию контракта с Эль-Аскалани
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Контракт еще не заключен, но мы близки к этому. Контракт планируется на пять лет», — цитирует Рыскина «Матч ТВ».

Эль-Аскалани в нынешнем сезоне в десяти матчах за «Исмаили» во всех турнирах оформил одну голевую передачу. Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего египтянина в €500 тыс.

«Ростов» по итогам 18 туров чемпионата России с 21 очком занимает десятое место.

Ранее в «Ростове» заявили, что Денис Глушаков приехал на сбор набирать форму.

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