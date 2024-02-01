«Интер Майами» включил Месси в заявку на матч с «Аль-Насром» за несколько минут до начала
Тренерский штаб клуба Главной лиги футбола (МЛС) «Интер Майами» за несколько минут до начала товарищеского матча с саудовским «Аль-Насром» принял решение внести изменения в заявку на матч.
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- © Yasser Bakhsh
В новой версии состава появился Лионель Месси. Чемпион мира 2022 года оказался в числе запасных.
Контрольная встреча проходит в Эр-Рияде.
Ранее сообщалось, что Криштиан Роналду пропустит матч «Аль-Насра» с «Интер Майами».
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