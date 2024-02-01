«Интер Майами» включил Месси в заявку на матч с «Аль-Насром» за несколько минут до начала

Тренерский штаб клуба Главной лиги футбола (МЛС) «Интер Майами» за несколько минут до начала товарищеского матча с саудовским «Аль-Насром» принял решение внести изменения в заявку на матч.

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© Yasser Bakhsh