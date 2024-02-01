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«Интер Майами» включил Месси в заявку на матч с «Аль-Насром» за несколько минут до начала

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Тренерский штаб клуба Главной лиги футбола (МЛС) «Интер Майами» за несколько минут до начала товарищеского матча с саудовским «Аль-Насром» принял решение внести изменения в заявку на матч.
«Интер Майами» включил Месси в заявку на матч с «Аль-Насром» за несколько минут до начала
  • Gettyimages.ru
  • © Yasser Bakhsh

В новой версии состава появился Лионель Месси. Чемпион мира 2022 года оказался в числе запасных.

Контрольная встреча проходит в Эр-Рияде.

Ранее сообщалось, что Криштиан Роналду пропустит матч «Аль-Насра» с «Интер Майами».

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