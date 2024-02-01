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Семак — о Кубке равноправия: постараемся не потерять игроков из-за травм

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что в матчах на Кубке равноправия в рамках второго учебно-тренировочного сбора в Катаре постарается восстановить игровые связи.
Семак — о Кубке равноправия: постараемся не потерять игроков из-за травм
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В первую очередь это планомерная подготовка, плюс надо постараться не потерять игроков в этих матчах из-за травм. И, конечно, будем стараться, чтобы футболисты до возобновления сезона провели по несколько полных матчей», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Тренер подчеркнул, что перед командой стоит задача побеждать всегда.

«Но главная цель — это качество нашей игры. Возможно, помимо турнира сыграем ещё одну-две товарищеские встречи», — добавил Семак.

«Зенит» проведёт в Дохе сбор с 1 по 14 февраля. Сине-бело-голубые сыграют с катарским «Аль-Духаилем» (5 февраля), китайским «Шанхай Шеньхуа» (8 февраля) и бразильским «Сантосом» (13 февраля), а также встретятся в товарищеском матче с армянским клубом «Ноа» (6 февраля).

Ранее Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о предложениях со стороны «Севильи» и «Аль-Шабаба» к своему клиенту.

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