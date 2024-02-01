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Агент Кассьерры заявил, что «Зенит» получил предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба»

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Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о предложениях со стороны «Севильи» и «Аль-Шабаба» к своему клиенту.

«Предложения от «Севильи» и «Аль-Шабаба» действительно есть. Но «Зенит» хочет сохранить Кассьерру. Я отправляюсь в Катар, чтобы разрешить эту ситуацию», — приводит слова Петропулоса «Спорт день за днём».

В текущем сезоне колумбийский форвард в 22 матчах во всех турнирах забил 15 мячей и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что агентство Кассьерры отказалось комментировать слухи о переходе игрока в чемпионат Саудовской Аравии.

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